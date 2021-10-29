Seks işçisi kadın ''algıları yıkın'' deyip paylaştı: ''Engellilerle ilişkiye giriyorum''

"ONUN GİBİ BİRİNİ BULMAK ZOR"

Gavin Thorneycroft ise içinde bulunduğu durum nedeniyle işinin zor olduğunu belirterek, "Benimle olacak birini bulmam gerçekten de zor oldu. Olive Pearl çok iyi niyetli ve anlayışlı bir insan. İkimiz birlikte çok eğleniyoruz. Beni anladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.