''Seks köleliği''nden kurtulup evlendi
Katil sürüsü DEAŞ'ın dört ay boyunca toplu tecavüzüne uğrayan kadın Almanya'da evlendi.
Katil sürüsü IŞİD'in dört ay boyunca toplu tecavüz edip işkence yaptığı Feride Halaf, dört yıl sonra Almanya Köln'de kendisi gibi Ezidi olan Nazhan'la dünya evine girdi.
Feride Halaf, 16 yaşındayken Irak'ın kuzeyindeki Koço köyünde terör örgütü IŞİD tarafından kaçırıldı. Katil sürüsü tarafından toplu tecavüze uğradı, işkence gördü.
Seks köleliğine zorlanan kız çocuğu, dört ayın sonunda açık kalan bir kapıdan kaçarak teröristlerden kurtuldu. Annesi ve erkek kardeşiyle Musul'a ulaştı, oradan da Almanya'ya gitti. Mülteci kampında kendisi gibi Ezidi bir mülteci olan Nazhan Hasan ile tanıştı.
Çift, kabus dolu yılların ardından Almanya Köln'de evlendi. Kocasını 'ruh eşim' olarak tanımlayan Feride Halaf, düğün için "Hayatımın en güzel günü" ifadesini kullandı.
500 davetlinin katıldığı düğünde İngiliz basınına konuşan damat Nazhan ise, "Çok mutluyum, hayatımın aşkıyla tanıştım. Bugünü asla unutmayacağım. Onun adına çok gururluyum, gerçek bir savaşı. Feride'yi bir daha yalnız bırakmayacağım" dedi.