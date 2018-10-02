''Seks köleliği''nden kurtulup evlendi

Çift, kabus dolu yılların ardından Almanya Köln'de evlendi. Kocasını 'ruh eşim' olarak tanımlayan Feride Halaf, düğün için "Hayatımın en güzel günü" ifadesini kullandı.



500 davetlinin katıldığı düğünde İngiliz basınına konuşan damat Nazhan ise, "Çok mutluyum, hayatımın aşkıyla tanıştım. Bugünü asla unutmayacağım. Onun adına çok gururluyum, gerçek bir savaşı. Feride'yi bir daha yalnız bırakmayacağım" dedi.