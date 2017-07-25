Seks kölesi yaşadığı dehşeti anlattı !
DEAŞ tarafından kaçırılarak seks kölesi yapılan daha sonra örgütten kaçıp Almanya'ya sığınan Ezidi kadın yaşadığı dehşeti anlattı.
2014 yılında DEAŞ'ın Ezidilere yönelik saldırıları sırasında evinden kaçırılarak teröristler tarafından henüz 14 yaşındayken seks kölesi yapılan Ekhlas yaşadığı dehşet dolu ayları anlattı. CNN Türk
BBC muhabiri Fiona Lamdin'e konuşan talihsiz kadının anlattıkları insanın kanını donduracak cinsten.
'Babamı gözlerimin önünde öldürdüler' diye konuşan Ekhlas, 'hayvana benzeyen' bir DEAŞ'lı terörist tarafından alıkonduğunu söylüyor. İşte Ekhlas'ın kendi ağzından yaşadığı o dehşet...