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  3. 25 Temmuz 2017 23:33

Seks kölesi yaşadığı dehşeti anlattı !

DEAŞ tarafından kaçırılarak seks kölesi yapılan daha sonra örgütten kaçıp Almanya'ya sığınan Ezidi kadın yaşadığı dehşeti anlattı.

Seks kölesi yaşadığı dehşeti anlattı !

2014 yılında DEAŞ'ın Ezidilere yönelik saldırıları sırasında evinden kaçırılarak teröristler tarafından henüz 14 yaşındayken seks kölesi yapılan Ekhlas yaşadığı dehşet dolu ayları anlattı. CNN Türk

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Seks kölesi yaşadığı dehşeti anlattı !

BBC muhabiri Fiona Lamdin'e konuşan talihsiz kadının anlattıkları insanın kanını donduracak cinsten.

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Seks kölesi yaşadığı dehşeti anlattı !

'Babamı gözlerimin önünde öldürdüler' diye konuşan Ekhlas, 'hayvana benzeyen' bir DEAŞ'lı terörist tarafından alıkonduğunu söylüyor. İşte Ekhlas'ın kendi ağzından yaşadığı o dehşet...

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Seks kölesi yaşadığı dehşeti anlattı !

'6 ay boyunca her gün tecavüze uğradım. Sürekli dövülüyordum ancak hiç ağlamadım'

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