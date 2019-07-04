Seks partisinde ölen şeyhin cenazesinde dikkat çeken görüntü
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinin yöneticisi Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi'nin başkent Londra'daki evinde hayatını kaybeden oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi son yolculuğuna uğurlandı.
Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu.
Cenazesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, dün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze namazı ve törenine Sultan el Kasımi'nin babası Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, Acman Emiri Şeyh Humayid Bin Raşid en Nuaymi, Ummül-Kayveyn Emiri Şeyh Saud bin Raşid Al Mu'alla ve Resü'l-Hayme Emiri Saud bin Sakr el Kasımi katıldı.