Seks partisinde ölen şeyhin cenazesinde dikkat çeken görüntü

Cenaze namazı ve törenine Sultan el Kasımi'nin babası Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, Acman Emiri Şeyh Humayid Bin Raşid en Nuaymi, Ummül-Kayveyn Emiri Şeyh Saud bin Raşid Al Mu'alla ve Resü'l-Hayme Emiri Saud bin Sakr el Kasımi katıldı.

