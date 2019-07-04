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  3. 04 Temmuz 2019 15:10

Seks partisinde ölen şeyhin cenazesinde dikkat çeken görüntü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinin yöneticisi Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi'nin başkent Londra'daki evinde hayatını kaybeden oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi son yolculuğuna uğurlandı.

Seks partisinde ölen şeyhin cenazesinde dikkat çeken görüntü

Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu.

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Seks partisinde ölen şeyhin cenazesinde dikkat çeken görüntü

Cenazesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, dün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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Seks partisinde ölen şeyhin cenazesinde dikkat çeken görüntü

Cenaze namazı ve törenine Sultan el Kasımi'nin babası Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, Acman Emiri Şeyh Humayid Bin Raşid en Nuaymi, Ummül-Kayveyn Emiri Şeyh Saud bin Raşid Al Mu'alla ve Resü'l-Hayme Emiri Saud bin Sakr el Kasımi katıldı.

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Seks partisinde ölen şeyhin cenazesinde dikkat çeken görüntü

Şeyhin cenazesinin siyah bir tülle sarıldığı dikkatleri çekti. Bunun bir tür cenaze geleneği olduğu aktarıldı.

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