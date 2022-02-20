Sel bir şehri yuttu: 146 ölü, 191 kayıp!

'SAVAŞ SAHNELERİ GİBİ DEVASA BİR YIKIM'

Rusya ve Macaristan ziyaretinin ardından Brezilya’ya dönerek Petropolis’e giden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı açıklamada, “Savaş sahneleri gibi devasa bir yıkım gördük” demişti. Dün yetkililer tarafından yapılan uyarılarda, kentte halen heyelan riskinin bulunduğu ve vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği de belirtilmişti. Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo dün yaptığı basın toplantısında, “Bu kadar zamandan sonra canlı birini bulmak çok zor” ifadelerini kullanmıştı.