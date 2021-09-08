Sel felaketi sonrası Karadeniz'de korkutan görüntü

AFAD gönüllüsü olarak Sinop'un Ayancık ilçesine giden Asya Can, "İyileştirme çalışmaları adı altında 1 hafta kaldım. Ev ve dükkanların girişleri balçık içerisindeydi. İnsanların ve arama kurtarma ekiplerinin evlere rahat girebilmesi için balçıkları ve çamurları temizledik. Tomruklar oldukça fazlaydı hatta dükkan ve evlerin içerisine kadar girmişti. Tomruklar, Sinop sahiline kadar inmiş ve daha sonra Samsun'a kadar sürüklenmiş. Bunun için önlem alınmalı ve tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.