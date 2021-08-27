Sel felaketi sonrası Sinop otomobil mezarlığına döndü

Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bina bahçeleri, yollar ve çay yatağı gibi birçok alanda hurdaya dönmüş araçlar bulundu. Yüzlerce aracın zarar gördüğü ilçede bu araçların bir kısmı ise park olarak kullanılan bir alanda toplandı. Sel sularıyla kullanılmaz hale gelen araçlar hasar tespiti için bu alanda bekletiliyor.