Sel felaketinde acı bilanço: Can kaybı 6'ya yükseldi

'BİLİNEN BİR ŞEYDİ; UYARIYAI UYDUK'

Çiftliği selden zarar gören, arıları ve tavukları ölen Hüseyin Çomak, "Selden ciddi etkilenenlerden biriyiz. Sel, bu sefer sert ve aniden geldi. Arılarımız, tavuklarımız ve küçük köpeğimiz vardı; hepsi öldü. Tel örgülerimiz yıkıldı, bölgede bir tek hasar görmeyen bizim evimiz. Bölge kılavuzu olduğum için ve daha önce de sel geçirdiğim için burada, evlerimizden bir hasar almadık. Bunun sebebi; profil ayaklar üzerine 1,5 metre kaldırma. Bu şekilde suyun baskısını azaltmış olduk. Sel esnasında burada değildim. Çünkü bir gün öncesinde uyarılar yapıldı. Meteoroloji, İğneada Belediyesi uyarı yaptı, jandarma anonslar etti. Bilinen bir şeydi; uyarıya uyduk" dedi.