Sel felaketinde acı bilanço: Can kaybı 6'ya yükseldi
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, önceki sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun son 500 yılın en yoğun yağışı olarak açıkladığı ve metrekareye 196 kilogram düşen yağış ile dereler taştı, su taşkınları oluştu. Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'ye kurulan bungalovların bulunduğu bölgede de sel, meydana geldi. Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalovların bir kısmı su altında kalıp, zarar gördü.
Selin ilk saatlerinden itibaren bölgede AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, komando birlikleri, İl Özel İdaresi, Ulusal Medikal Kurtarma, Polis Arama-Kurtarma, Karayolları'nın da aralarında olduğu 900 kişinin yaptığı aramalarda kayıp 12 kişiden 6'sı kurtarıldı. Doktor S.B.ile eşi M.B. S.D., Ü.S. ve R.Ş.'nin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
KAYIP VATANDAŞIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler, kayıp olarak son kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
'BİLİNEN BİR ŞEYDİ; UYARIYAI UYDUK'
Çiftliği selden zarar gören, arıları ve tavukları ölen Hüseyin Çomak, "Selden ciddi etkilenenlerden biriyiz. Sel, bu sefer sert ve aniden geldi. Arılarımız, tavuklarımız ve küçük köpeğimiz vardı; hepsi öldü. Tel örgülerimiz yıkıldı, bölgede bir tek hasar görmeyen bizim evimiz. Bölge kılavuzu olduğum için ve daha önce de sel geçirdiğim için burada, evlerimizden bir hasar almadık. Bunun sebebi; profil ayaklar üzerine 1,5 metre kaldırma. Bu şekilde suyun baskısını azaltmış olduk. Sel esnasında burada değildim. Çünkü bir gün öncesinde uyarılar yapıldı. Meteoroloji, İğneada Belediyesi uyarı yaptı, jandarma anonslar etti. Bilinen bir şeydi; uyarıya uyduk" dedi.