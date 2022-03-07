Sel felaketinde ağır bilanço: 2 bin ev yeniden yapılacak
Sel felaketinin yaşandığı Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kullanılamaz hale gelen 2 bin evin yeniden yapılacağı açıklandı.
Avustralya yayın Kurumu’na konuşan NSW Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, yağışların azaldığı ve sel sularının çekilmeye başladığı bölgelerde yaptıkları hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Metrelerce yükselen sel sularının kapladığı bazı bölgelere daha yeni ulaşmaya başladıklarını anlatan Başbakan Perrottet, şimdiye kadar incelenen 3 bin 500 evden 2 bininin yaşanmaz olarak kabul edildiğini ve yeniden inşa edileceğini söyledi.
İncelemeler ve temizlik çalışmaları devam ettikçe daha fazla hasarın ortaya çıkacağını aktaran Başbakan Perrottet, "Şu anda tek odak noktam, bu temizliğin gerçekleşmesini sağlamak, insanları tekrar ayağa kaldırmak, ailelerin ve işletmelerin hesaplarına para yatırmak ve elimizden geldiğince destek sağlamak." ifadelerini kullandı.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA 5 BİN ASKER GÖREV YAPACAK
Sel sularının çekilmeye başlamasıyla önümüzdeki günlerde büyük bir temizlik operasyonu başlatacaklarını duyuran Perrottet, temizlik operasyonuna yardım etmeleri için Avustralya Savunma Kuvvetleri’nden 5 bin askerin görev yapacağını söyledi.