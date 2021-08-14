Sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi, yüzlerce kayıp var

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

14.08.2021 için yapılan hava tahminlerine göre Batı Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. 14.08.2021, 12:00-15:00 saatleri arasında Bozkurt’ta ve Sinop’ta çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir."