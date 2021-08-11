Sel sularına kapılan otomobilin üzerinde böyle sürüklendi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi.
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İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.
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Öte yandan İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.
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