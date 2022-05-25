Selçuk Bayraktar Rus savaş uçağıyla uçtu!

AKINCI İLE MiG-29’DAN KOL UÇUŞU

Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov’un uçtuğu savaş uçağı MiG-29’a, TEKNOFEST Azerbaycan’da uçuş gösterisi yapacak olan milli TİHA Bayraktar AKINCI eşlik etti.