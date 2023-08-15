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  4. Selçuk Geçer Dolar'da yeni rekor için tarih verdi: 38 TL'ye ulaşacak

Selçuk Geçer Dolar'da yeni rekor için tarih verdi: 38 TL'ye ulaşacak

Ekonomist Selçuk Geçer, 27 lira seviyesinin üzerinde işlem gören Dolar'ın yeni rekorlar kıracağını belirterek tahminlerini paylaştı.

Selçuk Geçer Dolar'da yeni rekor için tarih verdi: 38 TL'ye ulaşacak - Resim: 1

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar kuruna yönelik yeni tahminini güncel verilerle paylaştı.

Yatırımcıyı ilgilendiren yeni dönemde Selçuk Geçer Ekim ayına işaret etti.

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Selçuk Geçer Dolar'da yeni rekor için tarih verdi: 38 TL'ye ulaşacak - Resim: 2

“Büyük dalgalanmalar yaşanabilir” diyen ünlü ekonomist yatırımcının bu dönemde daha çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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Selçuk Geçer Dolar'da yeni rekor için tarih verdi: 38 TL'ye ulaşacak - Resim: 3

Ünlü ekonomist piyasalarda yaşanan baskılanmanın uzun süre devam etmeyeceğini vurgulayarak doların 35 TL'ye yükselmesini öngördüğünü paylaştı.

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Selçuk Geçer Dolar'da yeni rekor için tarih verdi: 38 TL'ye ulaşacak - Resim: 4

"Önümüzdeki haftalarda dolar gerçek rakamına ulaşacaktır” diyen Geçer Ekim ayında kritik bir sürece girileceğinin de öngörüldüğünü söyledi.

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