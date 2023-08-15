Selçuk Geçer Dolar'da yeni rekor için tarih verdi: 38 TL'ye ulaşacak
Ekonomist Selçuk Geçer, 27 lira seviyesinin üzerinde işlem gören Dolar'ın yeni rekorlar kıracağını belirterek tahminlerini paylaştı.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar kuruna yönelik yeni tahminini güncel verilerle paylaştı.
Yatırımcıyı ilgilendiren yeni dönemde Selçuk Geçer Ekim ayına işaret etti.
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“Büyük dalgalanmalar yaşanabilir” diyen ünlü ekonomist yatırımcının bu dönemde daha çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.
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Ünlü ekonomist piyasalarda yaşanan baskılanmanın uzun süre devam etmeyeceğini vurgulayarak doların 35 TL'ye yükselmesini öngördüğünü paylaştı.
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"Önümüzdeki haftalarda dolar gerçek rakamına ulaşacaktır” diyen Geçer Ekim ayında kritik bir sürece girileceğinin de öngörüldüğünü söyledi.
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