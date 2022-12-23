Selçuk Geçer ve İslam Memiş'ten dolar için 2 zıt uyarı
Altın ve dolar deyince Türkiye'de akıllara ilk sırada gelen 2 ekonomist İslam Memiş ve Selçuk Geçer yılın son haftasına girerken hem dolarda hem de altında beklentilerini açıklayarak yatırımcıları uyardı
Hükümetin açıkladığı faiz kararları nedeniyle 18 liranın da üzerine çıkan dolar için ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den yeni tahmin geldi.Doları olanların sık sık yönelttiği 'Dolar yıl sonu kaç lira olur?' sorusuna açıklık getiren Selçuk Geçer, kasım ve aralık ayında dolar kurunun 20 TL üzerine çıkabileceğini söyledi.
İşte Selçuk Geçer'in dolara ilişkin sözleri:
''Dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki ABD'deki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şerh olarak kenarı koyuyorum."
"Dünyada dolar düşecek ama Türkiye'de dolar TL karşısında değer kazanarak 35 liralara her an vurabilir. Bu bugünde olabilir, yarın da olabilir 3 ay sonra da olabilir."
"ABD'de aniden çok yüksek bir enflasyon gelirse yani yüzde 8.5 ve 9 aralığında bir enflasyon gelirse -ki düşük bir ihtimal- o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz."