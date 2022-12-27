Selçuk Geçer'den ''Erdoğan'ın sözü hayal mi '' sorusuna dikkat çeken yanıt
Sosyal medya ve Youtube üzerinden yaptığı piyasa yorumlarıyla dikkat çeken ve kendine has üslubuyla AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer asgari ücret zammı, dolar kuru ve enflasyon için çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "herkes hesabını yüzde 20 enflasyona göre yapsın" çıkışı için dikkat çeken bir açıklama yaparak dolar, enflasyon ve asgari ücret zammı için çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Enflasyonun ocak, şubat ve mart aylarında daha da yükseleceğine dikkat çeken Selçuk Geçer, “Enflasyon yüzde 30'lara düşecek diyorlar ya tamamen kandırmaca. Asgari ücret de açlık sınırının yarısında kalacak” diye konuştu.Selçuk Geçer ayrıca doların zirveye tırmanacağını tarihi açıkladı.
Sayın Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Vatandaşı enflasyona ezdirmedik” diyorlar. Cumhurbaşkanı gelecek yıl ortasında enflasyonu yüzde 30'lara, yılsonunda yüzde 20'lere indirmeyi hedeflediklerini de söyledi, bu arada asgari ücret 8 bin 500 TL olarak açıklandı. Sözcü vatandaşlarla konuşmuş, onlar “Bu asgari ücretle nasıl yaşayacağız” diyorlar. Siz ne diyorsunuz?