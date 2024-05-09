Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 257’ye yükseldi.
Kaynak: AA, İHA
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Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor.
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Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 257'ye, yaralı sayısının da 188’e yükseldiğini duyurdu.
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Sözcü Mwaura, selden 293 bin 661 kişinin ve 61 sağlık tesisi etkilendiğini kaydetti.
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