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Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 257’ye yükseldi.

Kaynak: AA, İHA
Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı - Resim: 1
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Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı - Resim: 2

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor.

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Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı - Resim: 3

Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 257'ye, yaralı sayısının da 188’e yükseldiğini duyurdu. 

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Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 257'ye ulaştı - Resim: 4

Sözcü Mwaura, selden 293 bin 661 kişinin ve 61 sağlık tesisi etkilendiğini kaydetti. 

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