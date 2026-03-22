Sele yol açan sağanakta caddeler göle döndü, köprü sular altında kaldı!
Diyarbakır’da iki gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent merkezini ve kırsal mahalleleri vurdu. Kayapınar’da ana bulvarlar göle dönerken, Bismil’de taşan dere bir köprüyü yuttu. Sürücülerin yollarda mahsur kaldığı, trafiğin durma noktasına geldiği o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Yağış nedeniyle Kayapınar ilçesinde Mezopotamya Bulvarı, Mahabad Bulvarı ile Abdülkadir Aksu Caddesi’ndeki yol ve kavşaklar suyla doldu.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde trafik aksadı.
Bismil ilçesi kırsal Karaköprü Mahallesi’nde bulunan dere taştı.
