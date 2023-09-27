Selimiye Camisi'nin kaybolan mavi çinileri yeniden üretildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde çalışmalar devam ediyor. Oluşturulan bilim kurulu tarafından aslına uygun şekilde onarımı yapılan tarihi caminin iç ve dış cephelerine kurulan iskeleler ile önce yıpranan taşları, ardından 594 penceresi değiştirildi. Kubbe içleri de önceki onarımlarda kullanılan çimentodan arındırıldı. İç ve dış kapılarının kündekari ile duvarlarında kalem işlemlerinin devam ettiği yapının ana ve diğer kubbelerde kurşun yenileme çalışmaları devam ediyor.