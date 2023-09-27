Selimiye Camisi'nin kaybolan mavi çinileri yeniden üretildi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minare bölümünde zamanla kaybolan mavi çiniler, orjinaline uygun olarak üretilerek yerine monte edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde çalışmalar devam ediyor. Oluşturulan bilim kurulu tarafından aslına uygun şekilde onarımı yapılan tarihi caminin iç ve dış cephelerine kurulan iskeleler ile önce yıpranan taşları, ardından 594 penceresi değiştirildi. Kubbe içleri de önceki onarımlarda kullanılan çimentodan arındırıldı. İç ve dış kapılarının kündekari ile duvarlarında kalem işlemlerinin devam ettiği yapının ana ve diğer kubbelerde kurşun yenileme çalışmaları devam ediyor.
DHA'nın haberine göre İslam aleminin göz bebeği tarihi caminin minarelerinde büyük bir titizlikle süren çalışmalarda, külah bölümünde mavi renkli çiniye rastlandı. Günümüze gelene kadar yıpranan ve gözden kaybolan minare çinileri İznik'te killi topraktan aslına uygun yeniden üretildi. Her 1 minare için 16 adet üretilen çiniler, 4 minareden ikisine monte edildi. Diğer çinilerin ise montaj çalışmaları devam ediyor.
Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirterek, "Tüm eserlerimizde olduğu gibi bu eserimizde de akademisyenlerimizden oluşan bilim heyeti kurulumuzla beraber çalışıyoruz. Amacımız yapıyı en az müdahaleyle gelecek kuşaklara güvenle aktarmaktır. Restorasyon kapsamında camimizin dış cephe temizlikleri, kubbe onarımları, kurşun işleri, sıva işleri ve dış cepte onarımlarında sona gelmiş bulunuyoruz" dedi.
Selimiye'nin kubbelerinde elde edilen yeni verilere göre kalem işlerinin devam ettiğini belirten Saraç, "Cami beden duvarlar ve kubbelerinde yapılan raspalar sonucunda elde edilen yeni veriler doğrultusunda ana kubbe ve revak kubbelerinde kalem işi çalışmalarına devam ediyoruz. Diğer taraftan minarelerin güçlendirme ve onarım çalışmalar sürmektedir" diye konuştu.