Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program, sosyal medyadan canlı yayınlandı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle, Selimiye Camisi'nde teknolojik imkanlar kullanılarak Berat Kandili programı düzenlendi.
Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş ile Selimiye Camisi İmam Hatibi ve Müezzini Yusuf Serenli, sosyal mesafe kuralına uyarak dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.