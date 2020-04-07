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  3. 07 Nisan 2020 23:45

Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program, sosyal medyadan canlı yayınlandı.

Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle, Selimiye Camisi'nde teknolojik imkanlar kullanılarak Berat Kandili programı düzenlendi.

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Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş ile Selimiye Camisi İmam Hatibi ve Müezzini Yusuf Serenli, sosyal mesafe kuralına uyarak dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

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Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Mevlit programı, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

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Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Edirne Müftü Vekili Okuş, AA muhabirine, tüm dünyanın salgın nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

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