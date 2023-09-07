Selin vurduğu mobilyacılar sitesinde zararın boyutu açıklandı

"SU SEVİYESİ MAĞAZALARIN GİRİŞ KATINDA 2 METRE 20 SANTİMİ BULDU"

Mehmet Mutlu, "İstinat duvarımızın çökmesi ile 3 bölgeden su almaya başladık. Tabii ki bizim 13. ada dediğimiz tam ortada kalan en çukurda kalan bölümde su seviyesi mağazaların giriş katında 2 metre 20 santimi buldu. Bodrum katlar tamamen su doldu. 40 tane mağazamız şu anda çalışamaz vaziyette. İçindeki ürünlerin tamamı kullanılmaz halde. Hepsi çöp oldu. Tabii ki buradan bütün MASKO ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii ki bizim burada 20 tane sokağımız var. Burası ciddi ihracat yapan yerler. Bu mağazaların 2-3 ay içerisinde 40 tane mağazamızın toparlanma süreci olacaktır. Bu da ciddi ciro kayıpları ve ihracat kayıpları olacaktır. Ve burada ciddi istihdam sağlayan insan çalıştıran kişiler bunlar. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Gerekli yerlere yönetim kurulu olarak hızlıca müracaatlarımızı yaptık. Burayı bir an önce toparlamak adına ve çok ciddi destek aldık. Özellikle büyükşehir belediyemizden de çok ciddi destek aldık. Hızlıca toparlayacağız. Faaliyete gireceğiz. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor ama ilk etapta mağazalarımızın 400-500 milyon lira civarında hem dekorasyon hem ürün olarak bu sokakta bulunan 40 mağazamızdaki zararın bu olduğu yönünde şu anda öngörümüz var. Tabii ki MASKO'nun kendi zararı var. İstinat duvarları yıkıldı. 7-8 aracımız burada mağazaların içine girdi bunlar selden etkilendi. Bu zararlar var. Tabii ki altyapı da sorunumuz var. Bununla birlikte zararın 700-800 milyon bandına çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi.