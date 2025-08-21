Semt pazarı savaş alanına döndü: Döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar

Olay akşam saatlerinde Aydıntepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple pazarcılar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken, birbirlerinin tezgahını yıkarak ürünlerini yere dökmeye çalıştı. Kavgaya karışan bir kişinin elinde ise döner bıçağı olduğu görüldü.