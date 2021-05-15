Semt pazarları bugün yeniden kuruldu
Tam kapanma sürecinde cumartesi günleri kurulmasına izin verilen semt pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez açıldı. Pazarcı esnafı saat 17.00'a kadar satış yapabilecek.
Pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açıldı.
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Türkiye'nin birçok yerinde pazar yerlerinin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılarak, belirli noktalardan giriş ve çıkışa izin verildi. Vatandaşlar, zabıta görevlilerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı. Polis, zabıta ve belediye ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapıldı.
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Salgın tedbirleri kapsamında kurulan pazara gelen vatandaşlar, Covid-19 tedbirlerinde uyarak taze sebze ve meyvelerden satın alıyor.
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Sebze ve meyve fiyatlarının, kimi vatandaşa göre pahalı kimine göre de marketten daha uygun olduğu belirtildi.
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