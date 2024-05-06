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''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor

Malatya’da, Organize Sanayi Bölgesi’nde servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki 'Şoför Nebahat' lakaplı servis şoförü Naime Tekbaş erkeklere taş çıkartıyor.

Kaynak: İHA
''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor - Resim: 1

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''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor - Resim: 2

Malatya’da, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki Naime Tekbaş geçimini şoförlük yaparak sağlıyor. 

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''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor - Resim: 3

Yaklaşık 12 yıldır değişik sektörlerde servis şoförlüğü yapan Naime Tekbaş işini severek yaptığını belirterek, şoför olarak doğduğuna inandığını söyledi.

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''Sen kadınsın yapamazsın'' dediler, 12 yıldır herkesi utandırıyor - Resim: 4

Malatya’da, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) servis taşımacılığı yapan 44 yaşındaki Naime Tekbaş geçimini şoförlük yaparak sağlıyor.

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