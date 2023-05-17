Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor

Basın mensuplarına açıklama yapan M.K., "Cuma günü işten çıktım. Arkadaşlar bir eğlence organize etmişler. Eğlenceye dansöz de geldi. Ben de alkolün etkisiyle dansöze para taktım. O görüntüler paylaşılınca eşim de bunu görmüş. Bana boşanma davası açtı. Bir hata yaptım, beni affetmesini istiyorum" dedi.