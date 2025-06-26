Şener Şen'in filmi gerçek oldu: İtalya diye Karasu'ya getirildiler

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Salman S. ise ifadesinde, dorse içindeki yolculardan haberi olmadığını ve yalnızca Tuzla’dan yük aldığını söyledi. Göçmenler ise İstanbul Şirinevler’de TIR'a bindiklerini iddia etti. Ekipler tarafından dorsede yapılan detaylı aramada başka bir kişiye rastlanmadı ve arama sonlandırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(DHA)