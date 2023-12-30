Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Seren Yalçın Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.
Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran ve uzun bir süredir inzivada olan Sergen Yalçın’ın ismi Beşiktaş ile anıldı. Yalçın ile Beşiktaş yönetimi irtibata geçmezken yeni bir gelişme yaşandı.
Ancak Sergen Yalçın yeniden Süper Lig’e dönmeye hazırlanıyor. Sabah’ın haberine göre Sergen Yalçın, yeni takımıyla anlaşmaya vardı.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Sergen Yalçın'ın yeni adresi ise Adana Demirspor oldu. Başarılı futbol adamıyla 1.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Sergen Yalçın'ın yeni adresi ise Adana Demirspor oldu. Başarılı futbol adamıyla 1.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Sergen Yalçın'ın yeni adresi ise Adana Demirspor oldu. Başarılı futbol adamıyla 1.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı.