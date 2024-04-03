Servetleri dudak uçklatıyor: Dünyanın en zengin kadınları belli oldu
Forbes, Amerikan iş dünyası için önemli bir kaynak olan Milyarderler Listesi'ni yayımladı. Bu yıl 38. kez hazırlanan listede, geçen yıl olduğu gibi milyarderlerin yaklaşık yüzde 13'ünü kadınlar oluşturdu.
10. Abigail Johnson
62 yaşındaki Abigail Johnson, 29 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 10'uncu kadını oldu.
Bu onu genel listede en zengin 58. sıraya yerleştirdi.
Johnson, babasından devraldığı fon yönetimi devi Fidelity Investments'ın CEO'su olarak görev yapıyor.
9. Gina Rinehart
Avustralya'nın en zengin kişisi unvanını, 30,8 milyar dolarlık etkileyici servetiyle Gina Rinehart taşıyor.
Gina bu büyük servetiyle zenginler zenginler listesinde 56. sırada yer alıyor.
Avustralyalı milyarder madencilik patronu Rinehart, babası Lang Hancock tarafından kurulan özel bir maden arama ve çıkarma şirketi olan Hancock Prospecting'in İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
8. Miriam Adelson
32 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin 53'üncü kişisi olan doktor Miriam Adelson, 2021'de 87 yaşında ölen kumarhane şirketi Las Vegas Sands'in eski CEO'su ve başkanı Sheldon Adelson'un eşiydi.
Forbes, Miriam ve ailesinin artık New York Borsası'nda listelenen kumar imparatorluğunun yarısından fazlasına sahip olduğunu belirtiyor.
7. Rafaela Aponte-Diamant
33,1 milyar dolar servetiyle en zengin 48'inci kişisi olan Rafaela, kocasıyla birlikte dünyanın en büyük nakliye şirketi MSC'nin yüzde 50 hissesine sahip.
Rafaela, eşiyle 1960'larda İtalya'nın Capri adasında turistleri taşımaktan sorumlu bir gemi kaptanı olduğu dönemde tanıştı.
Birlikte, 1970 yılında 200.000 dolarlık bir krediyle ilk gemilerini (Patricia adında küçük bir kargo gemisi) satın alarak denizcilik sektörüne girdiler.
Forbes'a göre ikili, 1979'a gelindiğinde 17 gemi biriktirdi ve tatil yolculukları, yurt içi lojistik ve liman operasyonlarını kapsayacak şekilde işlerini büyütmeye devam etti.