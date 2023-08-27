Servisteki hasarlı otomobil trafik cezası

DHA'nın haberine göre ağır hasarlı otomobilinin yanında konuşan iş insanı A.O., "kaza yaptık. Bu araba bir aydır Maslak Oto Sanayi bölgesinde serviste. Araba hasarlı durumdayken, Tekirdağ Çorlu'da önceki gün gece saat 22.00'de 'dur' ihtarına uymamış, ceza yemiş. Mail geldi bana, 951 lira ceza yazılmış. Şimdi ben bunu araştırdığımda, Tekirdağ Çorlu'ya gitmem gerektiği söylendi. Bu iş böyle olmamalı. Belliki bunda bir yanlışlık var. Ya plakayı yanlış yazdılar ya da başka bir şey oldu. Bu araba bir aydır servisten çıkmadı. Bu halde de çıkamaz, nasıl gezecek. Bu hata olabilir. Hata olduktan sonra da vatandaşa kolay yoldan halledebilme imkanı sunulmalı. Bunun cezasını, bu hatanın bedelini vatandaş ödememeli. Parayı ödememeli, ayrıca da kolay yoldan halledebilmeli. Gerekli yerlere başvurumu yaptım" dedi.