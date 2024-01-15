Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Örnekköy pazaryeri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, H.U.(16) sevdiği kızı istemek için evlerine ziyarete gitti. Sevdiği kızın aile bireyleri ile görüşen H.U., aileden olumsuz cevap alınca, evi terk etti. Daha sonra pompalı tüfek ile gelen H.U., ailenin evine arka arkaya ateş açtı.