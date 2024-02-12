Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı

Sevgililer Günü'nü unutanların evde karşılaştığı tepki sonrası ertesi gün çiçekçilerin kapısını çaldığını belirten Tok, 15 Şubat’ta unutkan aşıklara zamlı tarife uygulandığını aktardı. Sevgilisine çiçek almayı unutanların ertesi gün 2 kat daha pahalı çiçek alacaklarını hatırlatan Tok, “Hazırlığımız 1 hafta sürüyor ama sadece satışımız 14 Şubat oluyor. 15’inde ise Sevgililer Günü’nü unutanlar geliyor. Onların alacağı çiçek iki kat daha pahalı oluyor. Genelde o akşamın Sevgililer Günü olduğunu unutan arkadaşlarımız bir karış suratla karşılanıyor. 15 Şubat'ta Sevgililer Günü'nü tekrardan kutluyorlar” şeklinde konuştu.