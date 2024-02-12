Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerin yoğun mesaisi başlarken bu yıl Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezi canlı gülün tane fiyatı dudak uçuklattı.
Bursa’da çiçekçiler bir hafta öncesinden Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı. 14 Şubat’ın vazgeçilmez çiçeği canlı gülün tanesi bu yıl 70 ila 100 lira arasında seyredecek.
Çok tercih edilmese de yapay gülün tanesi de 30 liradan alıcılara sunulacak. Sevgililer Günü’nde sevgilisine bir buket çiçek hediye etmek isteyenler ise 1000 lirayı gözden çıkaracak. Birçok çeşit çiçek ve konsepti tezgahlarında buluşturan çiçekçiler, geçen yıl deprem nedeniyle buruk geçen Sevgililer Günü’nden bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.
30 yıldır çiçekçilik yapan Mesut Tok, “Sevgililer Günü'nde genelde gül gidiyor. Herkes bir anda talep edince işlerimiz yoğun oluyor. Yaklaşık bir hafta önceden biz hazırlığımızı yapıyoruz. Çikolata da tercih ediliyor, çikolatalarımız var. İsimli ve isimsiz çikolatalara bazıları sevdiklerinin isimlerini de yazdırıyor. Çikolatalı buketlerde yapıyoruz” dedi.
Sevgililer Günü'nü unutanların evde karşılaştığı tepki sonrası ertesi gün çiçekçilerin kapısını çaldığını belirten Tok, 15 Şubat’ta unutkan aşıklara zamlı tarife uygulandığını aktardı. Sevgilisine çiçek almayı unutanların ertesi gün 2 kat daha pahalı çiçek alacaklarını hatırlatan Tok, “Hazırlığımız 1 hafta sürüyor ama sadece satışımız 14 Şubat oluyor. 15’inde ise Sevgililer Günü’nü unutanlar geliyor. Onların alacağı çiçek iki kat daha pahalı oluyor. Genelde o akşamın Sevgililer Günü olduğunu unutan arkadaşlarımız bir karış suratla karşılanıyor. 15 Şubat'ta Sevgililer Günü'nü tekrardan kutluyorlar” şeklinde konuştu.