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  3. 14 Ekim 2018 12:51

Sevgilisi tarafından dövülen kadın ortalığı birbirine kattı

Konya'da, sevgilisi tarafından dövüldüğünü öne süren kadın, elinde içki şişesiyle caddeye indi.

Sevgilisi tarafından dövülen kadın ortalığı birbirine kattı

Konya'da, sevgilisinin kendisini dövdüğünü öne süren H.U. (46) adlı kadın, elinde içki şişesiyle sürücülerin geçtiği caddenin ortasında yürüdü. Polis ekipleri, H.U.'nun isteği üzerine cep telefonundan sevgilisini aradı; ancak çağrılan kişi gelmedi. Yol kenarına güçlükle alınan H.U.'yu polisler evine götürdü.

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Sevgilisi tarafından dövülen kadın ortalığı birbirine kattı

Olay, saat 10.30 sıralarında, kentin işlek yerlerinden Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi.

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Sevgilisi tarafından dövülen kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü olduğu belirtilen H.U., elinde içki şişesiyle caddenin ortasında, sürücülere aldırış etmeden yürümeye başladı

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Sevgilisi tarafından dövülen kadın ortalığı birbirine kattı

Kadına çarpmamak için manevra yapmak zorunda kalan sürücüler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, H.U.'yu yolun kenarına aldı.

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