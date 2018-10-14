Sevgilisi tarafından dövülen kadın ortalığı birbirine kattı
Konya'da, sevgilisi tarafından dövüldüğünü öne süren kadın, elinde içki şişesiyle caddeye indi.
Konya'da, sevgilisinin kendisini dövdüğünü öne süren H.U. (46) adlı kadın, elinde içki şişesiyle sürücülerin geçtiği caddenin ortasında yürüdü. Polis ekipleri, H.U.'nun isteği üzerine cep telefonundan sevgilisini aradı; ancak çağrılan kişi gelmedi. Yol kenarına güçlükle alınan H.U.'yu polisler evine götürdü.
Olay, saat 10.30 sıralarında, kentin işlek yerlerinden Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi.
Alkollü olduğu belirtilen H.U., elinde içki şişesiyle caddenin ortasında, sürücülere aldırış etmeden yürümeye başladı