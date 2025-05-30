Sevgilisinden ayrılan kadın annesini bıçakla rehin aldı

Şüpheli H.N.Ö.’nün tehdit, kasten yaralama, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, güveni kötüye kullanma ile dolandırıcılık gibi suçlardan 8 farklı sabıkası olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)