Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Dilek K.'nin (34), sevgilisi Murat A.'nın (41) yerde yatarken üzerinden ciple geçerek ölümüne neden olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 14 Ekim'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat A., sevgilisi Dilek K.'nin kullandığı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi. İddiaya göre, A., cipten inmek istediği sırada K., hareket etti. A., yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek K., yerdeki A.'nın üzerinden geçti. K., cipin ön tekerleri A.'nın üzerinden geçtikten sonra durdu. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi A.'yı fark eden K., çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.
'ALKOLÜN ETKİSİYLE' DEMİŞTİ
Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek K.'nin Murat A.'nın üzerinden geçtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. DHA’nın ulaştığı kamera görüntüsünde, Dilek K.'nin ciple hareket ettiği sırada inmeye çalışan A.'nın sürüklenip yere düştüğü, sokağın sonunda dönüp gelen K.'nun yerde yatan A.'nın üzerinden geçtiği ve cipin arka tekerinin ise A.'nın üzerinde kaldığı görülüyor. Dilek K.olay yerindeki ilk ifadesinde, kavga ettiklerini belirtip alkolün etkisiyle yerde yatan Murat A.'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi. Ancak çevredeki güvenlik kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, K.'nin bilerek A.'nın üzerinden geçtiğini, K.'nin cipi park ettikten sonra inip tekerin altında A.'yı gördükten sonra tekrar cipe binerek telefonla konuştuğunu, polislerin gelmesiyle de cipten inip, ağlamaya başladığını tespit etti.
'ARAÇTAN İNDİĞİNİ SANIYORDUM'
Emniyetteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen K., "4 yıldır Murat A. ile birlikteydik. Eğlenmek için bir restorana gittik. Burada alkol aldık. Beni sürekli kıskandığı için tartışıyorduk. Küçük bir tartışma yaşadık. Daha sonra aparta gittik. Ben araçtan indiğini sanıyordum. Aracın altına nasıl girdiğini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Araçtan inmişti, altına nasıl girdiğini bilmiyorum" dedi.