Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı

'ARAÇTAN İNDİĞİNİ SANIYORDUM'

Emniyetteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen K., "4 yıldır Murat A. ile birlikteydik. Eğlenmek için bir restorana gittik. Burada alkol aldık. Beni sürekli kıskandığı için tartışıyorduk. Küçük bir tartışma yaşadık. Daha sonra aparta gittik. Ben araçtan indiğini sanıyordum. Aracın altına nasıl girdiğini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Araçtan inmişti, altına nasıl girdiğini bilmiyorum" dedi.