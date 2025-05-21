Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti
Adana'da 23 yaşındaki bir genç kadını 10 bıçak darbesiyle öldüren ve genç kadının sevgilisi olduğu tespit edilen katil zanlısı cinayetin ardından kendini 12'nci kattan aşağı atarak intihar etmişti. Katil zanlısının yazdığı 6 sayfalık mektup ortaya çıktı...
Olay, 19 Nisan akşam saat 20.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.
İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y. (31), evde kız arkadaşı Şevval Ç. (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmada E.Y., mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşını 10 bıçak darbesi ile öldürdü daha sonra 12. kattaki evden kendini atarak yaşamına son verdi. E.Y.'nin yazdığı 6 sayfalık mektup ortaya çıktı.
E.Y. yazdığı mektupta, "Bir gün böyle bir kayıt alacağımı ve bu yaşımda öleceğimi hiç düşünmezdim. Hayat çok ve çok garip özellikle benim için hep öyle oldu. Lütfen beni cani katil olarak görmeyin, ben asla böyle birisi değilim hiçbir zamanda olmadım. Beni yakından ve uzaktan tanıyan herkes bilir. İyi yürekli ve cana yakın bir insan olduğumu ben hayatımda karınca incitmemiş bir insanım çöpünü yere atmayan ne insanlara ne çevreye ne de hayvanlara zarar vermiş birisiyim" dedi.