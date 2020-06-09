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  3. 09 Haziran 2020 16:09

Sevgilisini öldürüp nehre atan ünlü tarihçi hakim karşısında

Rusya'da sevgilisi Anastasia Yeschenko'yu vahşice öldüren ünlü tarihçi Oleg Sokolov, koronavirüs salgını sonrası hakim karşısına çıkarak ek süre istedi.

Sevgilisini öldürüp nehre atan ünlü tarihçi hakim karşısında

Kan donduran olay geçtiğimiz yıl Kasım ayında Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana gelmiş, bir ihbar üzerine olay yerine giden polisler, ünlü tarihçi Oleg Sokolov ve korkunç manzara ile karşılaşmıştı.

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Sevgilisini öldürüp nehre atan ünlü tarihçi hakim karşısında

Oleg Sokolov (63) ile karşılaşan polisler ünlü tarihçinin çantasında bir kadının kolları bulmuştu.

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Sevgilisini öldürüp nehre atan ünlü tarihçi hakim karşısında

Kolların ünlü tarihçinin 24 yaşındaki öğrencisi ve sevgilisi Anastasia Yeshchenko'ya ait olduğu anlaşılmıştı.

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Sevgilisini öldürüp nehre atan ünlü tarihçi hakim karşısında

Gözaltına alınan Sokolov, sevgilisi ile kavga ettiklerini, kavga sırasında kendisini öldürdüğünü ardından da başını, kollarını ve bacaklarını testereyle kestiğini itiraf etmişti. Cinayeti gizlemeye çalışan ünlü tarihçinin ardından cesedi yok ettikten sonra Napolyon kılığında kamuoyu önünde intihar etmeyi planladığı belirtilmişti.

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