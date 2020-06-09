Sevgilisini öldürüp nehre atan ünlü tarihçi hakim karşısında
Rusya'da sevgilisi Anastasia Yeschenko'yu vahşice öldüren ünlü tarihçi Oleg Sokolov, koronavirüs salgını sonrası hakim karşısına çıkarak ek süre istedi.
Kan donduran olay geçtiğimiz yıl Kasım ayında Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana gelmiş, bir ihbar üzerine olay yerine giden polisler, ünlü tarihçi Oleg Sokolov ve korkunç manzara ile karşılaşmıştı.
Oleg Sokolov (63) ile karşılaşan polisler ünlü tarihçinin çantasında bir kadının kolları bulmuştu.
Kolların ünlü tarihçinin 24 yaşındaki öğrencisi ve sevgilisi Anastasia Yeshchenko'ya ait olduğu anlaşılmıştı.
Gözaltına alınan Sokolov, sevgilisi ile kavga ettiklerini, kavga sırasında kendisini öldürdüğünü ardından da başını, kollarını ve bacaklarını testereyle kestiğini itiraf etmişti. Cinayeti gizlemeye çalışan ünlü tarihçinin ardından cesedi yok ettikten sonra Napolyon kılığında kamuoyu önünde intihar etmeyi planladığı belirtilmişti.