Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı

Operasyonda yakalanan bir şahsın saklandığı yer ise dikkat çekti. Polisin dikkati ve titiz çalışmasıyla, 8 ayrı dosyadan 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan M.H.G.'nin, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içinde olduğu belirlendi.