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Seyahat süresini 50 dakika kısaltan otoyol hizmete açıldı

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan Denizli-Aydın Otoyolu'nun 80 kilometrelik kısmı hizmete açıldı.

Kaynak: DHA
Seyahat süresini 50 dakika kısaltan otoyol hizmete açıldı - Resim: 1

Denizli ve Aydın arasında ulaşımı hızlandırıp, kolaylaştıracak Denizli-Aydın Otoyolu projesinin 80 kilometrelik ilk etabı tamamlandı. Yolun tamamlanan bölümü, bugün trafiğe açıldı. Proje tamamen bittiğinde Denizli-Aydın arasında 2 saati bulan mesafeyi 1 saat 10 dakikaya düşürecek otoyolun Kuyucak-Denizli bölümü, hizmet vermeye başladı.

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Seyahat süresini 50 dakika kısaltan otoyol hizmete açıldı - Resim: 2

Sürücüler, 80 kilometrelik bölümde Kuyucak, Buharkent, Sarayköy, Kumkısık, Pamukkale ve Kocabaş'tan otoyola giriş-çıkış yapabilecek. 

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Seyahat süresini 50 dakika kısaltan otoyol hizmete açıldı - Resim: 3

'Erişime kontrollü kara yolu' olarak trafiğe açılan otoyola yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutuldu. 

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Seyahat süresini 50 dakika kısaltan otoyol hizmete açıldı - Resim: 4

Otoyolda mecburi asgari hız 40 kilometre, azami hız ise 140 kilometre olarak belirlendi. 

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