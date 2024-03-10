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Seyahat tutkunlarına müjde: Karaelmas Ekspresi seferlere başlıyor

Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, 12 Nisan itibariyle seferlere başlayacak.

Kaynak: AA
Seyahat tutkunlarına müjde: Karaelmas Ekspresi seferlere başlıyor - Resim: 1

Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde, 8 Mart Cuma günü Ankara'dan çıktığı tanıtım turunu tamamladı.

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Seyahat tutkunlarına müjde: Karaelmas Ekspresi seferlere başlıyor - Resim: 2

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Treniyle Ankara-Zonguldak hattında haftada bir gidiş ve bir geliş olarak turistik sefer düzenlenecek.

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Seyahat tutkunlarına müjde: Karaelmas Ekspresi seferlere başlıyor - Resim: 3

Talebe göre sefer sayılarının artırılması öngörülen turlar için seyahat acenteleri de farklı paketlerde seyahat seçenekleri sunacak.

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Seyahat tutkunlarına müjde: Karaelmas Ekspresi seferlere başlıyor - Resim: 4

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buldu.

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