Seyahat yasağını ihlal edenler geçtikleri tarlalara zarar verdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. 2 kent arasında yasağa rağmen seyahat etmek isteyenler ise araçlarıyla geçtikleri ekili tarlalara büyük zarar verdi. Tarlarındaki ürünleri zarar gören Fikret Altunkaynak, "Benim en az 5-6 dönüm zararım var. Bu da 3-4 ton buğday demek. Bu mala yazık günah, meydana çıkmış, artık bir iki ay sonra biçilecek" dedi.