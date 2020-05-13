Seyehat kısıtlamasını yanlış anlayınca tek tek geri döndüler
İstanbul'dan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek isteyenlerin seyahat belgesi olmayınca, sınırdan tek tek geri dönmek zorunda kaldılar..
İstanbul'da seyahat kısıtlaması sürdüğü için geri dönmek zorunda kalan yazlıkçılar, Tekirdağ'daki kısıtlamanın kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan illerden Tekirdağ'da, önceki gece yarısından sonra seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Valilik de dün, 16- 19 Mayıs tarihleri arasında kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.
Bu gelişmenin ardından seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı.