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  3. 13 Mayıs 2020 16:29

Seyehat kısıtlamasını yanlış anlayınca tek tek geri döndüler

İstanbul'dan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek isteyenlerin seyahat belgesi olmayınca, sınırdan tek tek geri dönmek zorunda kaldılar..

Seyehat kısıtlamasını yanlış anlayınca tek tek geri döndüler

İstanbul'da seyahat kısıtlaması sürdüğü için geri dönmek zorunda kalan yazlıkçılar, Tekirdağ'daki kısıtlamanın kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi.

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Seyehat kısıtlamasını yanlış anlayınca tek tek geri döndüler

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan illerden Tekirdağ'da, önceki gece yarısından sonra seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Valilik de dün, 16- 19 Mayıs tarihleri arasında kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.

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Seyehat kısıtlamasını yanlış anlayınca tek tek geri döndüler

Bu gelişmenin ardından seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı.

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Seyehat kısıtlamasını yanlış anlayınca tek tek geri döndüler

Gelen kişiler, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince durduruldu.

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