Şeyhin eşinin korumayla aşk yaşadığı ortaya çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un İngiltere'ye kaçtığı iddia edilen eşi hakkında yasak aşk iddiası ortaya atıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ülkeyi terk edip İngiltere'de sığınma talebinde bulunduğu söylenen karısı Prenses Haya'nın Londra'daki yaşamı hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.
Bangladeş merkezli haber sitesi weeklyblitz'de yer alan habere göre, İngiltere'de okuyan Prenses Haya, eğitim süresi boyunca son derece özgür bir hayat yaşadı ve bu süreçte çok sayıda erkek arkadaşı oldu.
Eşi ile boşanma sürecinde olan Ürdün Kralı'nın kızı Prenses Haya'nın, Dubai hükümetine ait Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'ta çalışan bir koruma ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.