Şeyhin karısı kaçmıştı ! Gizlice boşandılar
Dubai Şeyhi Al Maktum ve koruma görevlisi olan sevgilisine kaçtığı iddia edilen Prenses Haya'nın ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ve ülkeyi terk eden altıncı eşi Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu.
30-31 Temmuz tarihinde görülecek olan davanın boşanma ve nafaka talebi ile ilgili olacağı basına yansıyan bilgiler arasındaydı.
Şeyh ve Prensesin, Londra Aile Mahkemesinde Yargıç Sir Andrew McFarlane tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü görülen gizli duruşmada boşandığını ortaya çıktı.