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  3. 24 Temmuz 2019 10:10

Şeyhin karısı kaçmıştı ! Gizlice boşandılar

Dubai Şeyhi Al Maktum ve koruma görevlisi olan sevgilisine kaçtığı iddia edilen Prenses Haya'nın ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Şeyhin karısı kaçmıştı ! Gizlice boşandılar

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ve ülkeyi terk eden altıncı eşi Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu.

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Şeyhin karısı kaçmıştı ! Gizlice boşandılar

30-31 Temmuz tarihinde görülecek olan davanın boşanma ve nafaka talebi ile ilgili olacağı basına yansıyan bilgiler arasındaydı.

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Şeyhin karısı kaçmıştı ! Gizlice boşandılar

Şeyh ve Prensesin, Londra Aile Mahkemesinde Yargıç Sir Andrew McFarlane tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü görülen gizli duruşmada boşandığını ortaya çıktı.

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Şeyhin karısı kaçmıştı ! Gizlice boşandılar

Bangladeş merkezli haber sitesi weeklyblitz'de yer alan habere göre, boşanan Al Maktum ve Prenses Haya, nafaka konusunu da çözüme kavuşturdu.

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