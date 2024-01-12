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Seyir halindeki gemide Türk mürettebat kayboldu

Bartın açıklarında seyir halindeki Malta bayraklı gemide, temizlik işlemlerinden sorumlu M.Ş. (26) kayboldu. Denize düştüğü değerlendirilen M.Ş.'nin bulunması için sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
Seyir halindeki gemide Türk mürettebat kayboldu - Resim: 1

Rusya’nın Novorosssiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 180 metre uzunluğunda ve 23 Türk mürettabatın bulunduğu kuru yük gemisi dün Bartın’ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığından geçti. 

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Seyir halindeki gemide Türk mürettebat kayboldu - Resim: 2

Uluslararası sularda gittiği sırada, temizlik işlerinden sorumlu olan Türk mürettebat M.Ş. gemide kayboldu. Diğer mürettebat gemide arama yaptı. Ancak M.Ş. bulunamadı. Gemi kaptanı, durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. 

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Seyir halindeki gemide Türk mürettebat kayboldu - Resim: 3

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki sahil güvenlik botları denizde arama yaptı. 

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Seyir halindeki gemide Türk mürettebat kayboldu - Resim: 4

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter de havadan arama çalışmalarına destek verdi. 

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