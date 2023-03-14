Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Akyazı Vakıf Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Serdar S. idaresindeki iplik yüklü TIR’ın dorsesinin lastiği alev aldı. Sürücü yangını fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. Çekici ile dorseyi birbirinden ayıran sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.