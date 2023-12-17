Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında panik yaşayan yolcular otobüsten kısa sürede tahliye edildi.
Kaynak: DHA
Antakya - İskenderun kara yolu Anayazı mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsünün motor kısmında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına park ettikten sonra panik yaşayan yolcuları tahliye etti.
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Alevler kısa sürede otobüsü sardı.
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İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmaları yaptı.
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