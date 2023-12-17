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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında panik yaşayan yolcular otobüsten kısa sürede tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - Resim: 1

Antakya - İskenderun kara yolu Anayazı mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsünün motor kısmında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - Resim: 2

Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına park ettikten sonra panik yaşayan yolcuları tahliye etti. 

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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - Resim: 3

Alevler kısa sürede otobüsü sardı. 

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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - Resim: 4

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını  kontrol altına alıp soğutma çalışmaları yaptı. 

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