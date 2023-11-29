Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü
Artvin'de Hatla Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yükseklikteki cam terastan düşen 50 yaşındaki kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi.
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Taksiyle bölgeye giden S.S., bilinmeyen nedenle cam terastan uçuruma düştü. Taksicinin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası S.S.'nin cansız bedeni, halatlara bağlanan sedye ile yola çıkarıldı.
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İNTİHAR ŞÜPHESİ
S.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.
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