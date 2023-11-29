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  4. Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü

Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü

Artvin'de Hatla Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yükseklikteki cam terastan düşen 50 yaşındaki kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi. 

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Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü - Resim: 2

Taksiyle bölgeye giden S.S., bilinmeyen nedenle cam terastan uçuruma düştü. Taksicinin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. 

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Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü - Resim: 3

Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası S.S.'nin cansız bedeni, halatlara bağlanan sedye ile yola çıkarıldı. 

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Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü - Resim: 4

İNTİHAR ŞÜPHESİ

S.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor. 

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