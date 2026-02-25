Şeytani planı polis yutmadı... 20 milyonluk soygunun altından ''para aklama'' çıktı!
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, "silahlı soygun" ihbarının altından akılalmaz bir para aklama planı çıktı. 8 kişilik şebeke, hazırladıkları senaryoyu gerçek sanıp kameraya alan bir vatandaşın görüntüleri ve polisin titiz takibi sayesinde çökertildi.
Bursa Nilüfer'de sokak ortasında gerçekleşen silahlı soygunun aslında dev bir "para aklama" kumpası olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin kendi aralarında kurguladığı soygunu bir vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 20 milyon liranın 13 milyon 400 bin lirası ele geçirildi.
Olay, 17 Şubat günü saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi 619. Cadde üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İstanbul'da demir-çelik işi yapan bir firma, borç ödemesi adı altında 20 milyon lirayı koli içinde Bursa'ya gönderdi. Parayı taşıyan iki çalışan ise üç kişi tarafından tüfekle gasp edildiğini iddia ettiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gasp edilen 2 çalışan polisi aramak yerine patronlarını aradı, olaydan yaklaşık iki saat sonra ise firma sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.D. ve O.S. ifadelerinde gasp edildiği belirtilen paranın bahis parası olduğunu itiraf etti. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin çalışması sonucu gaspın gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, parayı taşıyan kişiler ile saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan haberdar olduğu, gasp süsü verilerek paranın paylaşılmasının planlandığı tespit edildi.