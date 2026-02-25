Şeytani planı polis yutmadı... 20 milyonluk soygunun altından ''para aklama'' çıktı!

Olay, 17 Şubat günü saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi 619. Cadde üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İstanbul'da demir-çelik işi yapan bir firma, borç ödemesi adı altında 20 milyon lirayı koli içinde Bursa'ya gönderdi. Parayı taşıyan iki çalışan ise üç kişi tarafından tüfekle gasp edildiğini iddia ettiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gasp edilen 2 çalışan polisi aramak yerine patronlarını aradı, olaydan yaklaşık iki saat sonra ise firma sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.