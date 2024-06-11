Şeytanın aklına gelmezdi: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ve Sarıyahşi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri plakasını belirlediği hafif ticari araçla birlikte S.A. ve M.A. isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından uyuşturucu sevkiyatı için şahısların yola çıktığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı.