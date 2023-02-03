Seyyar satıcı tüfekle dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var!

Tüfekten çıkan saçmalar zabıta Ahmet Turan G., Fatih Ş., Harun K. ve Kenan T. ile bölgeden geçen Hasan K., Hakim H. ve Ahmet Y.'ye isabet etti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.