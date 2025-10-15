SGK uzmanı 2026 asgari ücret tahminini açıkladı: Masada iki ihtimal var!
Yeni yıl yaklaşırken uzmanlar asgari ücret tahminlerini paylaşmaya başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, katıldığı yayında 2026 asgari ücret tahminini açıkladı.
2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında ise herhangi bir artış yapılmadı. Yeni yıl yaklaşırken asgari ücretin ne kadar olacak merak konusu oldu. Uzmanlar 2026 yılı asgari ücret tahminlerini paylaşmaya başladı.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT yayınında 2026 asgari ücret tahminini açıkladı. Karakaş, 'Asgari ücretin en az 27 bin, en fazla 28 bin lira olmasını bekliyorum' dedi.
2025 enflasyon tahmininin yüzde 30'u geçmeyeceğini vurgulayan İsa Karakaş, şöyle konuştu:
“2025 enflasyonu revize edildi; en fazla yüzde 30 enflasyon beklentisi var. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam bekleniyor. Bu da 27-28 bin lira civarında bir asgari ücret anlamına geliyor. Beklentimi koruyorum.'
Öte yandan bankaların promosyon yarışına dikkat çeken Karakaş, 'Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var' ifadelerini kullandı.