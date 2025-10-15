SGK uzmanı 2026 asgari ücret tahminini açıkladı: Masada iki ihtimal var!

Öte yandan bankaların promosyon yarışına dikkat çeken Karakaş, 'Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var' ifadelerini kullandı.